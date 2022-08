C’est le bourgmestre Jean-Claude Debiève qui l’annonce : en septembre prochain, un nouveau centre de vaccination va ouvrir à Boussu.

« Le Covid, on en parle moins mais il n’est pas sorti des radars pour autant. Les chiffres sur le nombre de cas et la vitesse de transmission du virus incitent, à nouveau, à la prudence », souligne le bourgmestre. « Pour prévenir une hausse exponentielle des cas et hospitalisations, un centre de vaccination sera bientôt opérationnel sur Boussu ».

Il s’installera au nº87, rue Neuve, juste à côté de la Croix-Rouge. « L’ouverture des portes est prévue le samedi 9 septembre. Le centre sera accessible du lundi au samedi, de 9h à 19h (horaire à confirmer). Il s’adressera, en priorité, aux personnes ayant reçu une convocation des autorités sanitaires et celles/ceux qui voudraient obtenir la 4e dose recommandée par les experts pour éviter une flambée des contaminations ».