Un accident s’est produit sur la N553 à hauteur de Roisin ce jeudi, peu avant 17h30. La chaussée a été fermée dans les deux sens et pour cause : un tracteur et sa remorque de fumier se sont renversés et entravent le passage.

Une déviation a été mise en place.