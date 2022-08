Le Lidl de Jurbise en pleine rénovation: voici les détails du chantier (photos)

14/08 00:00 → 18/08 00:00

Aujourd'hui, la vague de chaleur atteint son paroxysme, avec des températures de 33 ou 34 degrés en de nombreux endroits et une possibilité de 35 degrés localement. Dans les provinces du centre du pays, la vague de chaleur se poursuivra jusqu'en milieu de semaine. Il fera un peu moins chaud, mais les maxima resteront supérieurs à 25 degrés. A la mer et en Ardenne, le mercure descendra sous les 25 degrés dans la plupart des endroits ce lundi, ce qui aura pour conséquence de terminer la vague de chaleur dans ces régions. Il conviendra de prendre les mesures suivantes: boire régulièrement, se vêtir légèrement, passer ses journées dans des endroits frais, se conformer aux règles habituelles de santé, fractionner les portions alimentaires, éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres. Soyez prudents avec les départs de feu dans la nature et prenez soin des animaux en leur donnant à boire et en évitant de les laisser au soleil.