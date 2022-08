Un marathon «After» à Imagix Mons pour la sortie du quatrième opus de la saga

Suite à l’annonce de la sortie officielle du dernier volet de la saga « After », les complexes des cinémas Imagix ont décidé de plonger leurs visiteurs dans une ambiance des plus glamour avec deux événements très attendus !

Le mercredi 24 août, jour de la sortie nationale du dernier volet de la saga « After », Imagix proposera à ses clientes de vivre la séance en mode « Très glamour » avec le « Ladies Night After 4 » dès 19h00 sur Mons Tournai et Huy. L’occasion de profiter d’animations, concours avec les partenaires dont Nostalgie et d’un délicieux cocktail juste avant votre film.

Les 4 films

Les samedi 27 et dimanche 28 août, les clients pourront revivre l’intégralité des films « After » sur super grand écran.

After 1, 2, 3 et le tout dernier « After Chapitre 4 ». L’occasion de redécouvrir toute l’histoire confortablement installés dans les salles durant près de 8h de projection à IMAGIX Mons, Tournai et Huy.

Des pauses seront prévues permettant ainsi aux clients de se restaurer directement dans le cinéma sans devoir quitter les lieux. Plusieurs places seront également mises en jeu par NRJ. Tentez votre chance pour remporter vos accès pour le marathon du samedi ou du dimanche.

La Ladies Night « After Chapitre 4 » du 24 août et le marathon « After » du samedi 27 août et dimanche 28 août, seront les événements Imagix, les plus sensuels de l’année !

Rendez-vous donc dans les cinémas de Mons, Tournai et Huy ces 24, 27 et 28 août et réservez vos tickets dès maintenant sur http://www.imagix.be