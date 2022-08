Après 2 ans d’annulation, la grande brocante d’Eugies a fait son grand retour!

15/08 14:00 → 15/08 22:00

Cet après-midi et en début de soirée, on prévoit des averses localisées parfois orageuses. Par endroits, elles pourront être intenses et conduire à des cumulus de plus de 10 l/m² en 1 heure de temps. De la grêle et des rafales seront également possibles.