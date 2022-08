Championnats européens: Elise Vanderelst éliminée en séries du 1.500 mètres

Vidéo

Elise Vanderelst ne disputera pas la finale du 1.500 mètres des championnats d’Europe d’athlétisme de Munich.

Mardi matin sur le tartan du stade olympique, la Montoise, championne d’Europe en salle de la distance à Torun en 2021, a signé le temps de 4:07.62, le 17e des 27 engagées.

Dans la première des deux courses, Vanderelst a terminé 7e, perdant deux places dans les 200 derniers mètres. La Britannique Laura Muir, 3e des Mondiaux d’Eugene, s’est imposée en 4:06.40.

La Belge, hors du top 4 qualificatif pour la finale, a dû attendre le résultat de la seconde série pour savoir si elle allait être l’une des quatre repêchées. Mais le tempo de la seconde demie a été plus élevé et les quatre repêchées au temps sont issues de cette course.

Elle aurait dû améliorer son meilleur temps de l’année (4:05.16) pour devenir la première Belge à disputer la finale européenne du 1.500 mètres. Vanderelst avait déjà été éliminée en séries du 1.500 mètres aux Mondiaux d’Eugene, mi-juillet aux États-Unis.

La Montoise de 24 ans avait atteint les demi-finales des JO de Tokyo l’an dernier et y avait couru le 20e chrono en 4:04.86. Son record personnel a été établi à Florence le 10 juin 2021, en 4:02.63.