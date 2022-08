Travaux au rond-point du Sparkoh à Frameries: la N544 sera fermée durant un mois

Le rond-point du Sparkoh va être rénové et pour ce faire, la rue de Mons sera fermée à la circulation pendant le mois de septembre.

« Dans le cadre de la rénovation de la structure intérieure du rond-point du Sparkoh et du renouvellement du revêtement en hydrocarboné, des travaux de réparation seront entrepris en coordination avec la Région wallonne, du lundi 29 août au dimanche 25 septembre », détaille la commune de Frameries.

La N544, la route de Mons, sera donc complètement fermée à la circulation, à hauteur du rond-point. Le zoning du Crachet, ainsi que les commerces, seront par contre toujours accessibles.

Des déviations seront mises en place : les véhicules venant d’Eugies seront informés des travaux à hauteur du rond-point des 4 pavés. Il leur sera conseillé de descendre la rue Ferrer (N546) et d’emprunter le R5 via la route de Bavay (N543) pour se rendre à Mons ou de remonter la rue de l’Industrie (N546) et de rejoindre l’axiale boraine (N550) par la route nationale (N545).

Les véhicules venant de Cuesmes seront informés des travaux à hauteur du rond-point de l’axiale boraine (N550). Il leur sera conseillé de rejoindre Frameries par le R5 et de sortir à la route de Bavay (N543) ou de rejoindre La Bouverie en remontant l’axiale boraine (N550) en empruntant la route nationale (N545).