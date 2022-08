Arnaque à Mons-Borinage: l’immobilière sociale Toit&Moi met en garde ses locataires

17/08 14:00 → 17/08 23:00

Ce mercredi matin, de nouvelles averses orageuses pourront encore se développer sur l'ouest du pays et donner par endroits 10 à 20 l/m² en peu de temps sur les provinces de Flandre Occidentale, Flandre Orientale et l'extrême ouest du Hainaut. En fin de matinée et début d'après-midi, nous retrouverons une période d'accalmie. En seconde partie d'après-midi et en soirée, de nouveaux orages devraient se développer sur les régions proches de la frontière française essentiellement (Flandre Occidentale, Flandre Orientale, Hainaut, Namur, Luxembourg). Sous ces orages probablement peu mobiles, les précipitations pourront devenir abondantes avec des cumuls pouvant atteindre 20 à 30 l/m² voire très localement 40 l/m² en peu de temps.