La Montoise en fête avec le grand retour du festival Glenn Miller, c’est ce samedi!

Glenn Miller (à droite) et son groupe en 1942 sur le tournage du film «Orchestra Wives», 20th Century Fox. - Photonews

Dans le cadre de la « Montoise en fête » ce samedi 20 août, le Marché-aux-Poissons salue le grand retour du festival Glenn Miller de Mons dès 18h30.

Giovanni Véro et The New Beat’s Band de Mons fêteront le 100e anniversaire de la naissance d’Albert Langue.

Pour le public, les concerts seront gratuits, comme tout le programme de la journée !

L’affiche. - D.R.

Programme de la journée

Au matin :

8h15 : accueil des cyclistes

9h00 : départ officiel du Wallonia Gravel Tour organisé par la FFBC

9h05 : départ de la randonnée cyclotouriste « Vers le Col del Saux » organisée par les Dragons Audax Mons

9h15 : départ de la randonnée vélo familiale organisée par Hainaut Tourisme

12h : retour des cyclotouristes et de la randonnée familiale

8h30-14h : stands Wallonia Gravel Tour (Visit Mons, Auberges de Jeunesse, Cycles Thompson, Cycles « Au Liégeois », Vagabond…)

Après-midi :

11h-18h30 : château gonflable, grimage, animation photos (Vagabond), food trucks…

14h-16h : match d’impro avec les Caméléons

13h-16h : visites de la Brasserie de Londres-Mons

Deux concerts gratuits, soirée Albert Langue :

Albert Langue, le plus grand jazzman montois, s'est éteint le 2 juin 2013. - Archives E.G.

18h30 : 20e Festival Glenn Miller de Mons (concerts gratuits)

18h45 : Art Jazz Band

21h00 : The New Beats Band

Une journée familiale, avenue Frère Orban à Mons.