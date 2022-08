La ducasse Saint-Fiacre à Hyon fait son grand retour ce week-end

Musique, détente, balade, danse… Destination Mons est programmé jusqu’au 31 août pour une foule d’activités en centre-ville de Mons mais aussi dans les 18 villages montois !

Venez profiter pleinement de la saison estivale en restant près chez vous !

Au programme :

Les Jardins éphémères

Jusqu’au 21 août. Des œuvres d’horticulture, des parterres de fleurs ou encore de charmants petits sentiers boisés investissent la Grand’Place. Le tout prend vie grâce à l’expertise des ouvriers de la Ville. L’accès y est gratuit.

Les Jardins d’été

Jusqu’au 21 août. Un espace vert avec du mobilier de jardin, des activités ludiques, des jeux d’extérieur, etc. attendent petits et grands dans un véritable lieu de détente et de rencontre sur la place du Marché-aux-Herbes.

Village châteaux gonflables de Jemappes

Du 26 au 28 août. Oyé oyé ! Rejoignez-nous le dernier week-end d’août à Jemappes, rue du Château Guillochain 35 (parc communal) !

Visites guidées

Chaque samedi d’août. Soyez curieux, laissez-vous guider à travers des thématiques variées : la nature, l’insolite, le street-art, le bestiaire montois ou le traditionnel cœur historique. Visites organisées par visitMons.

Balades sportives

Le dimanche 28 août. Enfourchez votre vélo et profitez de cet été pour (re)découvrir la région de Mons à coups de pédale (40 km). Réservations sur visitMons.

Les Summer Dance

Chaque dimanche d’août. Amateurs de salsa, bachata, kizomba et autres danses latines, le Summer Dance revient sur la Grand’Place de Mons, au cœur des jardins éphémères, pour animer les dimanches après-midi au rythme des pas des danseurs confirmés ou débutants.

Les DJ’s Afterwork

Les jeudis d’août de 17h00 à 22h00. Retrouvez les DJ’s Afterwork et venez vous poser dès 17h dans une ambiance conviviale.

Les Fanfares de rue

Les samedis d’août de 13h00 à 17h00. Découvrez les fanfares qui déambulent en musique et en rythme dans les rues principales du centre-ville.

Les Arts de rue

Les samedis d’août de 13h00 à 17h00. Différents artistes de rue, jongleurs, circassiens, échassiers et bonimenteurs sillonnent et animent les artères commerçantes du centre-ville tout au long de l’après-midi.

La Guinguette Littéraire

Les 20, 21, 27 et 28 août. Pour l’été, la Maison Losseau accueille sa guinguette littéraire : un coup de projecteur sur la scène littéraire et musicale hainuyère.

Les estivales de Trolls et Légendes

Le 13 août. Venez voyager dans les mondes imaginaires de la Fantasy, rencontrer les plus grands auteurs, dessinateurs et illustrateurs du genre, profiter de spectacles et d’animations extraordinaires pour petits et grands, découvrir un artisanat féerique de qualité, plonger dans l’univers du jeu, danser et même chanter lors de concerts uniques.

Apéros montois

Le 19 août. Un apéro à ciel ouvert avec ses vins originaux, ses bières issues des brasseries locales… Les Apéros montois c’est aussi la (re)découverte du patrimoine historique et urbanistique de la ville. Des visites guidées, organisées en partenariat avec visitMons, sont proposées gratuitement au public. Promouvoir la culture montoise, ses artistes et sa vie associative.

Roller Parade

Le 20 août. Pour les débutants comme les confirmés, seul, entre amis ou en famille, la parade c’est pour tout le monde ! Rollers, trottinette, longboard, ou autre… à condition d’avoir des petites roues. Les engins motorisés/électriques ne sont pas acceptés. Départ de la place du Parc à 16h00.

Tanks in Town

Les 27 et 28 août. Pour commémorer la libération de la ville en 1944 par le 83e Bataillon de Reconnaissance de la 3e Division Blindée U.S., Tanks in Town organise une formidable concentration de blindés de collection mais aussi des camions, jeeps et bien d’autres s’implantent sur le site du Bois-Brûlé à Ghlin pour arriver sur la Grand’Place le 28 août vers 17h.

Concert gratuit de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

Le 31 août à 20h. L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, basé au coeur de la cité montoise d’où il rayonne depuis plus de 50 ans, participe pour la seconde fois à la programmation de Destination Mons qu’il clôture par un concert sous la direction de Jean-François Chamberlan en la collégiale Sainte-Waudru.

Une foule d’activités aussi dans les villages

Courses de cuistax

Les 13 et 27 août. Des courses de cuistax par équipe sont organisées dans différents villages montois, la finale aura lieu sur la place du Parc à Mons. Un bar et une petite restauration seront également disponibles durant toute la durée de l’événement. Diverses animations vous seront proposées par les comités de villages. Les inscriptions sont obligatoires. Infos au 065/40.56.53.

Le samedi 27 août, rendez-vous place du Parc à Mons pour la finale.

Caravanes Concerts

Le 15 août à l’abbaye de Saint-Denis.

Venez découvrir les caravanes aux chansons, du rire et du jazz implantées dans des espaces verdoyants. Une ambiance garantie face à des artistes au grand talent.

Picnic PARTY

Le 20 août. Nouveau cette année, venez en famille ou entre amis vous amuser et pique-niquer en musique de 11h à 18h. À Villers Saint-Ghislain le 20 août.

Ducasses de villages en août

Retrouvez vos ducasses de villages pour des moments de pur plaisir et de convivialité.

– Ducasse de Ghlin, le 13 août 2022

– Ducasse du Grand 15 à Havré, du 12 au 15 août 2022

– Ducasse D’Hyon, du 18 août au 21 août 2022

– Ducasse de Saint-Symphorien, du 26 août au 29 août 2022

Camp de reconstituteurs

Les 20 et 21 août au parc de Nimy.

Venez découvrir, à partir de 10h00, ce camp de reconstituteurs où vous pourrez découvrir la vie quotidienne des soldats britanniques en 1914. Cet événement se déroule dans le cadre du 108e anniversaire de la bataille de Mons. Visites guidées et concerts de cornemuse durant les deux jours.

Concert Shape Band

Le 27 août. Rendez-vous sur la place de Saint-Symphorien, à partir de 18h00. Au niveau musical : reprise des musiques de la Libération de 1944 et deuxième partie, reprise de musiques contemporaines américaines.

Les expos phares de l’été

Il y en a pour tous les goûts !

– Anto-Carte. « De terre et de ciel » au BAM jusqu’au 21 août.

– Mehdi Gorbuz. « Ancora Tu » à la Salle aux Piliers du BAM jusqu’au 21 août.

– « El Sinche dé Mon » à l’Artothèque jusqu’au 5 février 2023.

– « Identités décoloniales. De l’Afrique à Mons » au Mons Memorial Museum jusqu’au 21 mai 2023.

– « Portraits de Femme » au Mundaneum jusqu’au 20 novembre.

– « Entrez c’est ouvert » au MUMONS jusqu’au 9 octobre.

Les musées

Beffroi, SILEX’S, Musée du Doudou, Mons Memorial Museum, Artothèque, Anciens Abattoirs, BAM, Maison Van Gogh, Trésor de Sainte-Waudru, Musée François Duesberg.

Gratuit chaque premier dimanche du mois, de nombreuses visites guidées sont aussi organisées.