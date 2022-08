Budget participatif 2022 à Mons: votez pour les projets coup de cœur

Jusqu’au 15 octobre, les Montois sont invités à voter afin de choisir parmi les 24 projets retenus dans le cadre de la deuxième édition du « Budget participatif ». Des projets citoyens diversifiés qui toucheront de nombreux quartiers du Grand Mons.

« Le budget participatif représente une nouvelle façon pour les Montois et les associations de participer activement à la vie de leur quartier et de leur ville », précise Nicolas Martin, bourgmestre de la Ville de Mons.

« En développant ce processus de démocratie participative, le collège permet aux citoyens de décider eux-mêmes des projets qu’ils souhaitent voir se concrétiser pour faire évoluer la Ville ».

Nul doute que vous trouverez parmi ces 24 propositions, celles qui sauront vous convaincre et que vous aurez envie de soutenir et de voir se concrétiser ! « Après la première phase qui consistait à inviter les Montois à soumettre leurs projets pour une ville plus agréable à vivre, plus ouverte aux autres, plus soucieuse de l’environnement, on entre maintenant dans un nouveau degré de participation citoyenne : par son vote, chaque citoyen a un moyen concret d’agir directement sur sa ville et son quotidien », explique Charlotte de Jaer, échevine de la Participation citoyenne à Mons.

Nouveauté

Et nouveauté cette année, les étudiants pourront eux aussi prendre part au vote. Pour l’échevine de Jaer, « cela semblait logique que les étudiants qui évoluent à Mons, qui contribuent à construire notre ville, puissent avoir leur mot à dire ». Seule contrainte : ils devront soumettre la preuve de leur inscription au sein d’une université ou haute école montoise.

Après une première édition en 2021 où 21 projets avaient été soumis au vote, ce sont cette année 24 projets qui sont en lice. Comme en 2021, le vote populaire vaudra pour 50 % des points. Les 50 % restants seront eux décidés par un jury composé de citoyens tirés au sort et d’experts qui sélectionneront les meilleurs projets sur base des différents critères fixés par le règlement. Dans quelques jours, l’appel à candidatures sera lancé pour réunir les cinq citoyens qui siégeront avec les trois membres du jury expert.

Concrètement, pour voter, deux possibilités :

– Par un vote en ligne via l’adresse https ://www.hoplr.com/enquete/budget-participatif-mons-2022 ou en passant par le site internet de la ville et la page dédiée au Budget participatif www.budgetparticipatifmons.be

– Par un vote papier via un formulaire mis à votre disposition dans les locaux de VisitMons sur la Grand Place, 27.

En 2021, un budget de 135.000€ avait permis aux 14 projets ayant remporté le plus de votes de voir le jour. En 2022, le budget a été revu à la hausse et ce sont 200.000€ qui seront consacrés à la réalisation de projets où le citoyen est aux commandes de A à Z, de la conception à la réalisation en passant par cette importante phase du vote citoyen. A vos votes !

Envie de rencontrer les citoyens porteurs de projets ? N’hésitez pas à contacter le service participation citoyenne via l’adresse budgetparticipatif@ville.mons.be ou au 065/40.51.57.