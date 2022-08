Mons: formations et primes octroyées dans les secteurs en pénurie à l’IFAPME

Plus de 100 formations dans les secteurs qui engagent rapidement! - D.R.

Plus de 100 formations IFAPME répondent à des métiers en pénurie ou fonctions critiques dans tous les secteurs. Une opportunité de décrocher un emploi encore plus rapidement, d’accéder à des primes ou à des facilités.

L’IFAPME répond aux besoins des entreprises et permet à ses apprenants et apprenantes de trouver rapidement un emploi durable. Après leur parcours de formation à l’IFAPME, plus de 8 apprenants sur 10 décrochent un contrat de travail dans les 6 mois. Ce taux d’insertion grimpe encore pour ces secteurs en recherche de personnel.

Des avantages

Ces métiers offrent une très forte chance d’être employé dès la fin de la formation, parfois même avant ! Ils sont répertoriés comme « Métiers en pénurie » ou « Fonctions critiques ». Ils ouvrent aussi le droit à certains incitants pour les demandeurs d’emploi.

– « Métier en pénurie » : la demande de main-d’œuvre est supérieure au nombre de candidats, ce qui donne de nombreuses possibilités d’emploi à la suite de la formation.

Les demandeurs d’emploi peuvent notamment profiter d’une prime Incitant+ en fin de formation pour adultes, ainsi que d’un assouplissement de certaines obligations liées au statut de demandeur d’emploi/chômeur.

– « Fonction Critique » : les employeurs ont des difficultés à trouver des candidats correspondant pleinement aux offres d’emploi. Les possibilités d’emploi à la suite de la formation sont donc nombreuses.

Les demandeurs d’emploi peuvent profiter d’une prime Incitant+ en fin de formation pour adultes.

Des primes à la formation

La prime Incitant + de 350€ est octroyée aux demandeurs d’emploi qui réussissent une formation pour adultes dans un métier en pénurie ou critique.

Elle donne également droit à une préparation à un entretien d’embauche. Consécutivement au paiement de cette prime de fin de formation, le Service public de l’Emploi proposera aux diplômés une ou plusieurs offres d’emploi en lien direct avec leur formation.

Pour les métiers de la construction, du bois et de l’électrotechnique, l’Incitant + est remplacé par une prime jusqu’à 2000€ pour les apprenants en formation dans ces secteurs. Un passeport drive (chèque permis de conduire) est aussi proposé aux apprenants et aux apprenantes dans ce domaine afin de les aider à devenir autonomes dans leurs déplacements. Ces deux mesures sont liées au Plan de Reconstruction de la Wallonie. Plus d’informations sur www.ifapme.be/reconstruction.

Une nouvelle prime est également instaurée pour la rentrée prochaine, sous la forme d’un remboursement des frais d’inscription d’un montant moyen de 300€. Cette mesure vise exclusivement les demandeurs d’emploi en formation en alternance à l’IFAPME dans un métier en pénurie ou critique et qui ont presté au moins 30 jours sous convention de stage rémunérée, entre le 1er septembre et le 15 décembre 2022. Elle est cumulable avec l’Incitant+.

Une formation concrète, sur le terrain

La formation en alternance, c’est apprendre un métier en entreprise (4 jours/semaine max.) tout en suivant des cours dans un Centre de formation IFAPME (1 jour/semaine min.). Les apprenants et apprenantes de l’IFAPME développent ainsi leurs compétences auprès de professionnels en activité !

La cerise sur le gâteau, c’est de recevoir une rétribution mensuelle pour apprendre un métier passionnant. Chaque mois, l’apprenant ou l’apprenante en alternance perçoit une rétribution allant de 482€ à plus de 965€.

Toutes les informations sont également disponibles sur le site web de l’IFAPME : www.ifapme.be/penurie