Intervention des secours à la gare d’Havré: voici ce qu’il se passe

Alerte info

Un camion de pompiers ainsi que la police montoise, une ambulance et le SAMU ont investi les alentours de la gare d’Havré ce samedi matin. Un homme a été heurté par un train. Le trafic est interrompu.

Grosse mobilisation des secours ce samedi matin à Havré : les pompiers de la caserne de Mons ainsi que la police, le SAMU et l’ambulance se sont rendus à la gare d’Havré un peu avant 10h. « À 9h36 ce samedi matin, la grande alarme a sonné nous indiquant un incident en gare d’Havré », détaille Infrabel.

Un homme décédé

Infrabel confirme qu’un heurt de personne s’est produit. Un homme s’est jeté du quai de la gare sous un train. La victime est décédée sur le coup. Sur place, un périmètre judiciaire a été mis en place pour l’enquête. Vers 11h30 ce samedi, le parquet était attendu sur les lieux de l’accident.

Les secours sur place. - H.W.

Le trafic des trains a été interrompu directement afin de laisser place aux secours. Les trains entre La Louvière-Sud et Mons sont annulés jusqu’à nouvel ordre. La durée de l’interruption n’est pas encore connue. Vers midi ce samedi, les secours et la police étaient encore sur place.

Les passagers des trains ont été pris en charge par la SNCB qui a affrété des bus de remplacement. « Tant que la police est sur place pour constater l’incident, on ne sait pas encore prévoir quand le trafic reprendra », ajoute Infrabel. Evitez donc les trains entre La Louvière-Sud et Mons. « Écoutez les annonces, consultez les tableaux d’affichage ou planifiez votre voyage via l’app SNCB ou sncb.be pour plus d’informations », conseille la SNCB.