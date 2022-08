Disparition inquiétante à Saint-Ghislain: avez-vous vu Arthur?

La police boraine lance un avis de recherche via son application Bor’App. Arthur, 51 ans, n’a pas plus donné signe de vie depuis plusieurs heures.

La police boraine vient de lancer un avis de recherche pour une disparition inquiétante. Arthur Plaszowiecki, né 6 novembre 1970, a quitté le centre Opaline, place d’Hautrage, ce dimanche vers 11h30. Il n’a plus donné signe de vie depuis lors.

« Monsieur souffre d’autisme et est fort craintif mais pas violent », détaille la police boraine qui donne une description du disparu.

Appareils auditifs

Arthur Plaszowiecki mesure 1m75, est de corpulence fine, porte des lunettes et des appareils auditifs aux deux oreilles. Il a des cheveux gris. Lors de sa disparition, il était vêtu d’un bermuda blanc et rouge, d’un haut avec des manches courtes et des rayures blanches et noires. Il avait des chaussons aux pieds.

Si vous apercevez cette personne, merci de le signaler sans délai au 065/619.619.