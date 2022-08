Le compte Facebook d’une Hornutoise piraté, ses amis arnaqués: plus de 3.100€ volés!

Le compte Facebook de Jeannine a été piraté par un escroc. Ce dernier a ensuite réussi via le profil de l’Hornutoise à escroquer une dizaine d’amis de Jeannine. Certains ont perdu plus de 1.000€ et ont décidé de couper les ponts avec leur amie…

** * * *** ***** ** ****** ******** ** ******** * ***** ******** *** ******** *** ***** ***** *** ********* ********** *** ******** *********** ** ** ******** ********* *** ** ******* ******** ** ******** **** ********** **** ** ************ ******* ********** ********** ** ** **** ******** ** ***** ********* ** ******* *** *** *** ** ******* *** ***************** ******* *************** *** ******* ** ******** ********** ******* ** *** ********** ** ******** **** ********** ******* ******** ** **** **** ****** ** ******* ** ************ ** ******** ******** ******** **** ******* ** ***** ** ****** *** ************* ******** ******* *************** **** ** *** ***** ** ******* ****** *********** ************** ********* ***** ********** ************* * ** ***** **** ************** *********** ********** * ***** ***** ***** ** *** ***** *** ***** *** ****** ****** *** ***** *** ****** ** ***** *** ******* ** *** ******** ** **** **** ********** ******** ** ** ******* ***** ******* ** ** **** *** ********** ** *** ****************** ****** *** ********* ******** * ******** ** ***** ****** ********* ******* **** ****** ********* *** ********** ****** ** ********* ********** ** * * *** ******** ************ ****** ******* ** *** ********* ** ******* **** ******** *** ********** ********* **** *** ******** *** *********** ** * * *** ******* **** *** **** *** ********** ********* *** ******* ** ******** ** * * *** ************* ******* ** ****** ** ********* ** * ***** ******** ********** **** **** *** **** ** ** ******* *** ********* **** ***** ******* ** **** ** ** ************* ** ** *** ** ***** ****** ********** ******* *** ** **** ** ****** ** ******** ***** **** **** *** ****** ***** ********* ****** ***** *** *** ******* ******* ****** ***** *********** ** ************** ****** ***** ** ******* ** ** *** ** ******* ***** ******** ********* *** ** ************ ** ** ******* ** ******** *** ** ********* ** ***** **** ****** ** *** *** ******* ********* *** ****** ** ** **** ****** ** *************** *************** ******* ******* ** *** *********** * ******* ** ***** ** *** ****** *** ******** ***** ********** ***** ** ******** ***** *** ***** *********** **** ** **** ********** ******** ********** ***** **** *** ******* ** *** ******** **** ***** ********** ** ******* *********** ********** ******* **** *** ** ********* **** ********* ** **** ************ ******* ********* ************************ ** ** ***** **** **** ******** *** ********** *** ********* * *** ******* *** **************** ** **** **** ***** **************** ****** ********* ********* *** ***** ********** ** ****** * ***** ********* **** ***** *************** **** ** ****** ** *** ****** ******** **** ********** ********** ***** **** **** ***** ** **** ********* ********* **** ** ******* ******* ****** *** ************ *** *** **** *********** *** ** ** **** *** *********** ** **** ************* ************** ***** ********* ******** *** *** ***** ***** ** ****** ** ***** **** ********* ** *** ************* *** **** *** ******* ******* ** ****** ******* ***** ********* Arnaque sur le net: voici les conseils de la police des Hauts-Pays Ne tombez pas dans le piège! - Illustration / PhotoNews De nombreuses personnes ont déjà été arnaquées sur le web. La police des Hauts-Pays vient de diffuser des conseils pour éviter de tomber dans le piège. *********** *** ** *** *** ** ****** ** **** ** **** ******** **** ******* ** ************ ** **** ** ****** *** ********** * ********* ***** ************** **** *** ********** ** *** **** ***** ** *********** ********** ******** *** *** *********** ** ***** ****** ** ******** *** ************** ******* *********** *** ******** ********* ** *** ***** ********* ********** ** ***** ***************** ******** ** **** ** ******* ********** ***** **** *** ********* ** **** ******** **** ******** ******** ** ******** *** *** ******** ******* ********** ** **** **** ** **** **** **** *** ****** ****** ******** ** *** ******* ** **************** **************** ** **** * ********* *** ***** ********* ********** ** ***** *** ** ****** *** ********* ******* *** *********** **** ******** ** ***** ****** ***************** Lire aussi Pierre, Montois de 86 ans, échappe de peu à une arnaque téléphonique: il témoigne ** **** ** ****** ******** ********** *** ** ******** **** ********* ** ***** *** ***** ******** ** ****** ****** **** ** *************** ******** ****** *** ************* ******* *** **** ** ****** ***** *** *********** ** ****** *** ********** * ********** ******** *** *** ******** ******* ** ******** ******** **** ******* ** ****** **** ** ******* *** ************ *********** ****** ****** ** ***** ********** ***** *** ** **** ** ********* ** ******** ** ** ******* ***** *************** **** ******* ****** ******* ****** ** ** *************** *********** ******* ****** *** ** **** ***** **** ********* *** *********** ** ***** ** **** ********* ** ***** ****** ** ***** ** ************* *********** **** ******* ** ******* ******* ************ **** ********* ** *********** ** *********** ********** ********* ***** ************* ** ********* ************ ******** ** ****** ** *** **** **** ** ************ *********** *********** ****** ***** ****** **** ** ****** ****** *** ******* ** ******* **** **** ***** ******* ******* *********** **** ** **** ****** *** ******* **************** **************** ************** **** **** ** ****************** ***************** ***** ****** **** *** ********* ************** ******************* ****** *** ************ **** **** **** ****** **** ******* *** ***** ** ** ********** *********** ******************** ************** ** ** ************* **************** *** **** ** ***** ** ****** *************** ***** ********** ** ****** ****** ********** Lire aussi Angélique de Dour vend un bracelet à 15 euros... et se fait arnaquer de 1.700 euros ************ *** ***** **************** ****** *** ** **************** ********* ** **** *** ** ************* *************** ********************* ******* ** ****** *** ***********