Bonne nouvelle pour les Saint-Ghislainois: du wifi gratuit dans le centre-ville

Grâce à un subside européen obtenu par la Ville de Saint-Ghislain en 2019, les visiteurs du centre-ville peuvent désormais bénéficier d’une connexion internet gratuite.

En septembre 2019, la Ville de Saint-Ghislain a décroché une enveloppe budgétaire de 15.000 € dans le cadre du projet WIFI4EU, lancé par la commission européenne à travers toute l’Europe. Cette initiative avait pour objectif de promouvoir la connectivité wifi gratuite pour les citoyens européens dans les lieux publics.

Du wi-fi gratuit dans le centre-ville de Saint-Ghislain. - D.R.

Aux endroits stratégiques

« Le Covid étant passé par là, il aura fallu attendre la fin de la pénurie des matériaux et des composants nécessaires à la création des infrastructures techniques pour que le projet devienne concret », détaille la Ville de Saint-Ghislain. « Presque 3 ans plus tard, étudiants ou élèves traversant quotidiennement Saint-Ghislain ou encore visiteurs occasionnels du centre-ville peuvent désormais surfer gratuitement sur internet et ce, grâce à une dizaine de points d’accès wifi. »

Ces points ont été installés aux endroits de passage stratégiques : la rue Grande, la Grand’Place, la place des Combattants, la bibliothèque « La Rollandine » ou encore le parking situé à l’arrière du bureau de poste (à proximité de la venelle de l’Ermitage). Pour s’y connecter, l’utilisatrice ou l’utilisateur devra activer le wifi de son appareil et chercher le réseau nommé WIFI4EU dans la liste des réseaux disponibles. Une fenêtre s’ouvrira alors automatiquement l’invitant à se connecter au wifi souhaité.«