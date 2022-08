Voici le programme de la kermesse à Bouboule, événement incontournable à Hornu

La traditionnelle kermesse à Bouboule se déroule du 26 au 28 août. Pour cette nouvelle édition, c’est la chanteuse française Julie Zenatti qui sera la tête d’affiche.

De nombreux artistes figurent au programme de la kermesse à Bouboule à Hornu.

Sans oublier la brocante nocturne, rue Grande, le vendredi 26 août dès 17h30.

Le programme complet :

Vendredi 26 août

- 16h45 : Steven King chante Elvis

- 17h45 : Leo Rizzuto, crooner

- 19h30 : El Trio & Guest

- 21h15 : Renato & band

- 23h : Mademoiselle Luna

Samedi 27 août

- 17h : Diego Gano crooner chante Sinatra

- 18h : Yanni Iliadis ( MAE)

- 19h : Glamour Show ( Show Transformiste)

- 20h : Abba Voices

- 21h : Boney M « The Original Show »

- 22h : Dj Lilo feat spike shurakano « Soul Train »

Dimanche 28 août

- 11h30 : Walter Durieu

- 13h : Repas de la Kermesse à Bouboule

- 15h45 : Cordes Complices

- 18h : Prescillia « The best of Lady Gaga »

- 19h : Rosa chante Annie Cordy

- 20h : Océana

- 21h : Julie Zenatti

- 23 h : feu d’artifice.

Toutes les infos sur http://braderiedeboussu.be/