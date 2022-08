Le bois de Colfontaine fermé ponctuellement pour la chasse durant les prochains mois

Jusque début 2023, plusieurs battues sont organisées dans le bois de Colfontaine. Voici toutes les dates où il sera interdit d’accéder au bois.

« L’accès au bois de Colfontaine sera interdit à différentes dates pour cause de chasse en battues », communique la commune de Colfontaine.

Il existe deux lots de chasse répartis sur deux zones distinctes. Les dates sont différentes pour chacun de ces lots. « Lors de ces journées, tous les chemins seront fermés au public pour des raisons évidentes de sécurité. »

Pour la zone comprise entre l’entrée située à la rue Belle maison (tour du Lait Burré), la rue Bois l’Evêque et la rue du Maréchal Joffre (la partie à gauche en venant de Wasmes), jusqu’au Pavillon des Chasseurs ainsi que le bois de Sars-la-Bruyère et celui de Blaugies, il sera interdit de s’y rendre les jeudis 13 et 27 octobre, les 10 et 24 novembre, les 8 et 22 décembre ainsi que le 19 janvier 2023.

Pour la zone située à droite de la rue Maréchal Joffre en venant de Wasmes, et vers la rue Robertsart et le bois de Saint-Ghislain, l’accès au bois est interdit le vendredi 14 octobre, le jeudi 20 octobre, le vendredi 25 novembre, le vendredi 16 décembre et le vendredi 13 janvier 2023.

Ces dates sont également affichées aux entrées principales du bois.