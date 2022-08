Une fuite de gaz perturbe la rentrée de l’Athénée Royal de Mons: des élèves évacués

Une fuite de gaz s’est déclenchée ce mardi matin dans les rues voisines de l’Athénée Royal de Mons. Les parents des primaires ont été invités à récupérer leurs enfants. Les examens de passage ont aussi été perturbés.

Peu après 8 heures ce mardi matin, une fuite de gaz s’est produite au niveau de la rue Fétis, à Mons. Les pompiers et la police sont rapidement descendus sur place pour sécuriser les lieux. « Une canalisation a été touchée pendant un chantier de réfection de la voirie », affirme la police de Mons. « Une vingtaine de policiers ont été déployés pour réguler la circulation, bloquer les rues de la Grosse Pomme et la rue Fétis, et aider l’école de l’Athénée à mettre leurs élèves en sécurité », explique la porte-parole de zone.

Retour à la normale

Les parents des élèves de l’école primaire ont été invités à venir récupérer leurs enfants, certains sont donc rentrés chez eux. Quant aux élèves de première secondaire, qui sont rentrés ce lundi, et les élèves qui arrivaient pour leur seconde session, ils sont restés à l’école. L’Athénée Royal vient de confirmer sur les réseaux sociaux que la situation était rétablie. « Chers parents, tout est rentré dans l’ordre. Les examens de passages prévus ce jour sont maintenus mais décalés de 50 minutes », peut-on lire sur la page Facebook de l’école.

Les pompiers sur place

La société Ores et les pompiers de Mons ont également été appelés sur place. « C’était une fuite avérée et nous avons agi rapidement pour évacuer les gens qui se situaient aux alentours », confirment les pompiers de Mons.

Tout est bien qui finit bien même si la rentrée de l’Athénée, est assurément déjà mouvementée !