Hippisme: quatre jours de succès au festival du Louchier à Baudour (photos et vidéos)

Le festival du Louchier s’est déroulé de jeudi à dimanche, à Baudour. Au total, plus de 50 épreuves ont été disputées et plus d’un millier de cavaliers sont venus de toute la Belgique pour concourir dans les installations de Christopher Antons.

****** * ***** **** ** ***** ************* *************** ** ** *** ******* **** ***** ******** ******* **** ** ******** ** ******** ** ******** ******* ****** ****** ** *********** ** ***** ** **** ******* ** ******** ** ***** ** ***** ** ********** ***** ** **** ********** ** ***** ************ ** ****** ** ******* *** ******** ** ********* *********** ******* * ******** *** ***** ** ***** ************ *** ****** ****** ** ****** **** ***** ********** ******** ** ********* ** ********** ********* *** ******** ***** ******* ** **** *** ********* **** ** ******* ** ** ****** **** ***** ** ********** *** ************ * **** ******** ** ******** ** ******** **** ****** *** ****** ********** **** ***** ** ************ ** ********** ** *********** ** ******** ** ***** ** ***** ******** ** ********** *** ********* **** ***** ** ******** ** ********* ** ***** ** ****** **** ********** *** ********** ********** ******** * ** *** ********* ********* ** ******* ** ** ***** *** ***************** ******* ** ******* ** ** ***** ** ***** ** ******** *** ** ****** **** ***** ** *** **** *** ***** *** ********* ******* ******** ********* ********* ** **** ***** *********** ****** ** ***** ************ *** ***** ********** ***** ** ******** ** ******** ******* ******** **** ** ********* ** ******** * ****** **** *** ****** ********* *** ******** ** ******** ** **** ******* ** ******* ** ************ **** ** ** *** ************ **** ****** ******* ******* ********** **** **** ******** ********** ** *** *** *********** * ** ** ********* ** ********** ***** *** **** ********* *** ****** ***** ******** ** ***** ***************** ** **** ***** ** *** ************* ** *** ************** ** ********** ********** ******* ***** **** **** ****** *** ******** ***** ******* ***** ** ** ***** **** ***** * ***** ** **** ** ********* *** ****** ** ********* ********* **** ********* ** **** ********* ** ******** ****** **** ** ******* *** ** ******** ****** ************* ** **** ***** *** *** ******* ** *** ********* ** ************ ***** ****** ***** ****** *********** *** ********* ********** ********** ** ********* ******* ** ********* ** *********** **** *** ****** ** **** ** **** ** ******* ***** ****** ** *** *** *** ****** ***** ****** ** ********* ********* *************** ********* **** *** ********* ** ** **** *** ************** **** ** ******* *** ****** **** *** ******** ** ********** **** ******* ******* ******** ************** ** **** ****** ******* **** *** ********* ********** **** ******* ******** ********* **** ***** ********** ** ******** ** ******** * ** ****** ******* Le Baudourois Thomas Dupont s’est illustré et a impressionné! ****** ***** ****** ********* ** ****** ******** ****** **** ** ** ********* ****** *** ******** ** * * ******** ********* ****** ****** * *** ******** **** ******* ** ********* ** ********** * ********* ************ ** ****** ** ******** ** ******** **** ** ** ********* ****************** *** ******** ********* ** **** **************** ** ************ ** ********* ************ ******* ** ** ******* ** ************ ** **** ** ******* ********* ****** ********* ** ********** ** ** ******** ****** ******** **** *********** **** *** ************ **** ************ ** ******* *** ****** ** ******* ********* ** ********** ** ** ******** ****** ******* *** *** **** ****** ********* ** ** ****************** **** ** ** ******** ****** ***** ******** ** ** ************ ** ***** ** ** ** ***** ** ********* ****** ****** * **** ** ** *********** *** ****** ** *** ******* **** ** ****** ** ********* *************** ******* *** ** ******* ***** ** *** ********* **** ****** *** ******** ****** ******** ** *** ************ ******* ** ****** *** ** ******** ** ***** ****** ****** **** ********** ** **************** *** *********** ****** * ******** ** *** ** ******** ** * * * **** ** ******* ***** *** ******* ******* **** ****************** ****** ****** ******** ** ********* *** ******* **** ****** ******** ******** ** ********** ********** ***** ********* ** ******* ** ******** ** ****** ** ****** ** ****** **** **** ******* *************** **** Les Résultats au louchier ***** ***** ***** ****** *********** **** *** * *** * ******* ******** ** **** ** ***** ****** *********** *** ** ** ****** * **** ***** ** **** ***** ***** ****** *********** *** ** ** ****** * ********* ******* ***** ****** *********** **** * *** * ****** ***** ***** ****** *********** **** * *** * ******* ****** ** **** ***** ***** ****** *********** *** ** ** * ****** ******* ** **** ***** ***** ****** *********** *** *** ** * ******* ******** ** **** ***** ***** ****** *********** *** *** ** * ******** **** ** **** ***** ***** ****** *********** *** *** ** * ****** **** ******** ***** ***** ****** *********** **** * *** * ******** ***** ** **** ***** ** ****** *********** *** ** ** ****** * ********* *********** ** **** ***** ** ****** *********** *** ** ** ****** * ********* ******* ***** ****** *********** **** * *** * ******* ********** ***** ****** *********** **** * *** * ******* ****** ** **** ***** ** ****** *********** *** ** ** * ***** ****** ** **** ***** ** ****** *********** *** *** ** * ***** ****** ** **** ***** ** ****** *********** *** *** ** * ******** **** ** **** ***** ** ****** *********** *** *** ** * ******* ******** ******* * ****** ***** ****** ***** ** ** * ***** ******** ** ** ****** * ***** ******* ** ** * ***** ******** ** ** * ***** ******* ** ** ****** * ***** ******* ****** ** *********** *** ******* ** * *** * ******** ***** ****** ** *********** *** ******* ** * *** * **** ***** ****** ** *********** *** ******* ** * *** * ******** ****** ** ** ****** * ***** ** ****** ** ** * ***** ******* *** ** ****** * **** ******** *** ** * ****** ***** *** ** * ******* *** ***** ***** ***** * ********** ***** ******** ***** ** **** ***** ****** *********** *** ** ** ****** * **** ********* ** **** ***** ****** *********** *** ** ** ****** * ****** ******* ** **** ***** ****** *********** *** ** ** * ****** ***** ** **** ***** ****** *********** *** *** ** * ****** ****** **** ***** * ** *** ** ** **** ***** ****** *********** *** *** ** * *** ********* ** **** ***** ****** *********** *** *** ** * ***** ********