Mauvaise surprise ce jeudi à Mons-Borinage: les bus TEC en grève et cela va durer!

Pas de chance pour les élèves du secondaire qui faisaient leur rentrée ce jeudi matin et pour ceux qui reprenaient le travail : une grève spontanée a lieu à Mons-Borinage et cela risque bien de durer plusieurs jours…

Ce jeudi matin, certains ont attendu leur bus pendant longtemps. Et même s’ils ont fait preuve de patience, il n’est pas passé. Et pour cause, il y a une grève spontanée sur les dépôts de Mons et d’Eugies. Concrètement, cela provoque d’énormes perturbations sur toutes les lignes de Mons, du Borinage et des Hauts-Pays.

Il n’y a pas eu de préavis car ce sont les chauffeurs qui se sont lancés dans une grève spontanée ce jeudi matin, en prenant leur service. Ce qui prouve un ras-le-bol important au sein de la profession. « C’est en partie dû au fait qu’il n’est pas possible d’attribuer les congés, explique Renaud Wallet, représentant CGSLB, surpris lui aussi par la décision de ce jeudi matin. Nous sommes une profession où nous planifions les congés sur toute l’année, on rentre nos demandes en janvier. Mais la plupart des congés sont refusés, à cause du manque de personnel, de l’absentéisme, des difficultés de recruter de nouveaux chauffeurs. Et puis, depuis deux ans et la pandémie, il y a une pression énorme sur le secteur des transports en commun. »

Les chauffeurs attendent des solutions pour pouvoir prendre leurs congés, en vain. Et pour cause, difficile d’accorder des vacances quand il n’y a pas le personnel suffisant.

Cela va durer

Une réunion en urgence était pourtant prévue ce jeudi, à 13 h 30, avant que le mouvement de grève soit lancé. Mais cette décision de bloquer les dépôts Tec a semble-t-il provoqué son annulation. La direction doit malgré tout rencontrer les permanents syndicaux. Reste que la grève risque de durer plusieurs jours. Les chauffeurs sont déterminés. Le mouvement risque donc de se prolonger ce vendredi et même ce week-end.

En ce jour de rentrée, les utilisateurs étaient forcément surpris et mécontents. « Je comprends leur frustration, réagit Renaud Wallet, mais tous les jours, faute de personnel, nous laissons des services et des bus dans la cour. Et les chauffeurs présents n’en peuvent plus et ne suivent plus. Ils ne savent plus assumer. Du coup, il faut comprendre que c’est un mal pour un bien. »