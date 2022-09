Basket: Mons-Hainaut en amical vendredi à la mons.arena, un pigiste médical arrive

Il n’y aura qu’une seule rencontre de préparation à domicile pour les Montois, et c’est ce vendredi soir.

Après le gala à Tournai contre De Pinte en guise de lancement de la saison, les Montois retrouvent leur salle ce vendredi (19 heures). Il s’agira du seul match de préparation de BMH à la mons.arena.

A noter que l’entrée est gratuite, ce vendredi, pour les abonnés. Et si vous n’avez pas pris votre abonnement, vous pouvez assister à la rencontre amicale pour 8 euros.

Pour cette rencontre face aux Néerlandais Landstede Hammers Zwolle, l’équipe sera privée des services de son pivot Alexandre Gavrilovic, qui souffre d’une déchirure musculaire au mollet droit. Son indisponibilité est évaluée à six semaines: le staff ne pourra donc pas compter sur son renfort pour le coup d’envoi du championnat.

Mijovic arrive

C’est dans cette optique que le club a annoncé la signature pour un mois et demi du pigiste médical Milivoje Mijovic, un intérieur de 2m, âgé de trente ans. Le Serbe pourrait d’ailleurs rester plus longtemps en fonction de l’évolution de la blessure de Gavrilovic.

Milivoje Mijovic a connu la D1 en Serbie, en Solvénie, au Monénégro, en Roumaie et en Slovaquie.En 2018-19, il a gagné, avec Levski Lukoil Sofia, la Coupe de Bulgarie et a fini vice-champion de Bulgarie avec des moyennes de 9.4 points, 3.9 rebonds, 1.3 assists. Il évolua ensuite en Pologne, d’abord au GTK Gliwice (2019-2020) et ensuite au MKS Dabrowa Gornicza (2020-2022).

Lors de sa dernière saison, ses statistiques étaient de 10.3 points, 5.0 rebonds, 1.3 passes décisives. Du côté de Mons-Hainaut, on décrit Mijovic comme «un intérieur mobile capable de s’écarter du cercle et de tirer à mi-distance ainsi qu’à trois points. »