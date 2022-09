Trois habitations touchées par un incendie à Pâturages

Aux alentours de 4h30 du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie s’est déclaré dans le quartier des Aubépines à Pâturages. Les dégâts sont importants.

Vers 4h30 du matin, un incendie s’est déclaré dans un logement public situé dans le quartier des Aubépines, à Pâturages. Selon la police boraine, l’origine des flammes serait une bougie. « Une dame s’est endormie avec une bougie allumée. Elle est tombée sur son lit. L’habitante a été évacuée par des voisins et aucune victime n’est à déplorer. Malheureusement, les deux bâtiments situés à côté de l’habitation ont également été touchés par les flammes et par les eaux. La commune a mis en place les moyens nécessaires pour le relogement des personnes concernées », confirme la police boraine.

Relogement nécessaire

La société Toit&moi précise également que les trois logements touchés par les flammes sont inhabitables. « Les flammes ont complètement ravagé un logement se trouvant au premier étage. Le logement voisin a également dû être évacué tout comme le logement du dessous qui se trouve actuellement sous eaux suite à l’intervention des pompiers », précise la société de logements.

GSV

À leur arrivée, les pompiers se sont retrouvés face à un véritable brasier. « S’ils ont réussi à éteindre le feu, les dégâts restent considérables », confirme la société Toit & Moi. « Le personnel de garde de Toit&moi et les équipes du CPAS de Colfontaine ont collaboré afin de reloger les locataires et les mettre en sécurité au plus vite. Deux personnes ont ainsi pu être hébergées au sein de la maison de repos du quartier et une autre personne a trouvé refuge dans sa famille. »

Une intervention rapide

Loïc Bodson, l’agent qui était de garde cette nuit pour la société Toit&moi, insiste sur le bon fonctionnement des services sur place. « Toutes les personnes présentes ont parfaitement rempli leurs missions. Malgré l’ampleur de l’incendie, on ne déplore aucune victime. Un jeune du quartier éveillé au moment de l’incendie a d’ailleurs eu un bon réflexe en allant briser la vitre d’un de nos logements pour réveiller et évacuer le locataire y habitant, en attendant l’arrivée des services de secours. »

Lire aussi Des enfants policiers font de la prévention à Frameries, avec le ministre Gilkinet

Les équipes de Toit&moi sont actuellement à la recherche d’une solution plus durable pour reloger les locataires impactés par l’incendie.