Le gouverneur du Hainaut prend un nouvel arrêté de police relatif à la sécheresse

Le gouverneur de la province de Hainaut, Tommy Leclercq, a annoncé ce mercredi via Twitter qu’il a pris un nouvel arrêté de police concernant la sécheresse qui se poursuit sur tout le territoire provincial.

Cet arrêté a pris cours ce 31 août et sera maintenu jusqu’à nouvel ordre. Il concerne notamment l’interdiction de feux dans les zones forestières, les champs et prairies, taillis, talus et jardins. Les barbecues sont également interdits sur le domaine public sauf autorisation du bourgmestre sur base d’une analyse locale des risques.

Les feux de veillées sont également interdits, à l’exception des feux de cuisson dans les camps. L’interdiction concerne aussi les feux d’artifice et les activités de pyrotechnie, sauf autorisation exceptionnelle du bourgmestre.

