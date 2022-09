Le Leu, festival des arts de la rue, c’est ce week-end à Onnezies: voici le programme

Une programmation riche et variée. - Andy Tierce/D.R.

Le Leu festival reprend ses activités ces 2, 3 et 4 septembre. Un week-end à ne pas manquer avec plein de spectacles, de musique et d’humour.

Cette fois encore, l’événement prendra place au cœur de la grande prairie d’Onnezies avec des spectacles de cirque, de théâtre de rue, de la musique, des déambulations artistiques et des animations pour les enfants. Et bien entendu, des stands de nourriture et un bar aux saveurs locales ainsi qu’une aire de jeu campagnarde pour les petits.

Toutefois, quelques éléments sont à noter :

– Une expo photo retraçant l’histoire du festival sera présentée.

– La journée du dimanche est particulièrement dédiée aux familles avec un concert pour le jeune public.

Au programme du week-end

Samedi 3 septembre (ouverture des portes à 13h30)

13h30 : ouverture des animations

14h00 : Scènezenvies – Under The Stars

15h00 et 17h00 : Bernard Massuir – Tutti Canti

16h15 et 17h45 : AirBlow – Musicality is the key

16h15 et 17h45 : Cie Balance-toi : Km13

19h00 : Tungstène Théâtre – Bleus

19h45 : Sourissimo’s Dixie Band

Dimanche 4 septembre (ouverture des portes à 11h00)

11h : ouverture des animations

11h45 : Bloutch – Entre deux mondes

13h30 – 14h30 : Cie Les Six Faux Nez – Fiamiferi

14h30 – 16h15 : Tric et Cie – Rudy et Andrienne

14h30 – 16h15 : Les compagnons pointent – Partir en paix

17h15 : Rauxa Cia – La crise de l’imagination

18h00 : Les Fanfoireux.

Animations samedi et dimanche.

Les petits plus :

Le parcours Ravel est tout proche pour les amoureux du vélo. Un parking est disponible sur le site du festival.

Exposition de photographies : Christine De Bonnet – Luigi De Sario – Mara De Sario – Kalimba – Florian Nisolle – Julien Peeters – Andy Tierce

Infos pratiques

Page Facebook : le leû festival des arts de la rue

Site internet : www.leleufestival.com

Billet 1 jour : 8 €

Billet 1 jour enfant (entre 3 et 12 ans) : 6€

Billet 1 jour famille nombreuse : 25€

Pass 2 jours : 15€

Pass 2 jours enfants : 11€

Pass institutions 8€/ résidents.