Tu as 16 ans? Deviens animateur de centres de vacances: séance d’infos à St-Ghislain

Le Secteur Éducation permanente et Jeunesse de la Province de Hainaut propose des formations d’animateurs de centres de vacances reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles dès 16 ans.

En alternant des stages résidentiels et des périodes pratiques en centres de vacances, les candidats apprendront à se comporter comme des CRACcS – Citoyens Responsables Actifs Critiques créatifs et Solidaires – et à reproduire cette dynamique avec leurs groupes d’enfants.

Dès le début de leur parcours, ils seront acteurs de leur formation, vivront en groupe des jeux, des activités manuelles ou sportives, des veillées…

Ils apprendront à gérer un groupe d’enfants et à planifier des activités en fonction des besoins et des spécificités de ceux-ci.

Les allers-retours entre phases théoriques et pratiques leur permettront de cerner leurs points forts et ceux qu’ils peuvent améliorer pour que les enfants s’épanouissent dans leurs activités et trouvent leur place dans le groupe.

Modalités pratiques

La formation est organisée en dehors des périodes scolaires, durant les vacances et lors de week-ends.

– 150h de théorie en stages résidentiels

– 150h à 200h de stages pratiques en centres de vacances agréés par l’ONE (vacances de printemps et/ou d’été).

Quelques séances en externat peuvent être organisées pour préparer un stage résidentiel ou un stage pratique.

Conditions d’accès

– 16 ans au plus tard lors du 1er séjour de théorie en stage résidentiel

– 17 ans au plus tard lors du dernier jour de théorie en stage résidentiel

Coût

– 15€ de frais d’inscription

– Paiement de la pension complète pour les stages résidentiels (entre 420€ et 570€ pour les 150h).

Modules de perfectionnement

Formations destinées aux animateurs de centres de vacances déjà brevetés.

Approfondissement de techniques ou de thématiques abordées en centres de vacances (petite enfance, grands jeux/ veillées, enfance handicapée…)

Possibilité de suivre plusieurs modules au cours d’une même session.

50h de théorie en stages résidentiels et 50h de stages pratiques en centres de vacances.

Les modules proposés lors de cette session seront annoncés lors des séances de rentrée.

15€ de frais d’inscription.

Paiement de la pension complète pour chaque stage résidentiel (entre 125€ et 240€ pour un stage de 5 à 6 jours).

Séances d’infos et inscriptions :

– École de cadres de Saint-Ghislain

Le dimanche 2 octobre, de 17h à 20h, au Foyer culturel de Saint-Ghislain (Grand’Place, 37).

Infos : Laurence Blondiau – 065 75 59 35 – laurence.blondiau@hotmail.com

– École de cadres de Charleroi

Les samedis 10 et 24 septembre, de 10h à 12h, à la Haute École provinciale Condorcet, implantation de Marcinelle (rue de la Bruyère, 151).

Infos : Nathalie Letor – 0474 43 63 50 – letorvdld@yahoo.fr

– École de cadres de La Louvière

Le vendredi 16 septembre, dès 18h, à l’Athénée provincial de La Louvière (boulevard du Tivoli, 2b) et le samedi 17 septembre, de 10h30 à 12h, au Lycée provincial des Sciences et Technologies de Soignies (rue de Cognebeau, 52b). Infos : Raphaël Sgorrano – 0495 60 19 52 – ecll.sgorrano@skynet.be

– École de cadres de Tournai

Contacter Gilles Letellier – 0475 37 13 82 – gilles.letellier@hotmail.com.