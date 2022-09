Catia, conseillère atteinte d’un cancer à Dour: la commune adhère à «Think Pink»

Pendant trois ans, la commune s’engage à lutter contre le cancer du sein en menant des actions de sensibilisation et en récoltant des fonds pour l’association.

Ce jeudi soir, lors du conseil communal dourois, la motion de la conseillère Catia Pompilii a été approuvée à l’unanimité : la commune de Dour devient donc « commune rose » pendant au moins trois ans en adhérant au label Think Pink.

« Les villes et communes Think Pink joignent leurs forces pour lutter ensemble contre le cancer du sein. Les villes et communes ayant reçu le label officiel s’engagent, pendant au minimum trois ans, à sensibiliser activement leurs citoyens à l’importance du dépistage du cancer du sein et à soutenir financièrement Think Pink grâce à des actions et des événements », détaille l’association sur son site web.

Des actions concrètes

Une adhésion importante pour Catia Pompilii qui a appris qu’elle avait un cancer du sein l’année dernière. Depuis, elle multiplie les actions pour Think Pink. Désormais, c’est toute la commune qui s’y met. « Nous allons mettre en place plusieurs projets comme la course « Race for the Cure » qui avait déjà attiré plus de 600 participants l’année passée, nous allons habiller la commune en rose pour le mois d’octobre et nous allons essayer de sensibiliser un maximum », détaille le bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio.

Catia Pompilii a également insisté sur l’importance de se faire tester. « Il y a une manière gratuite de se tester, c’est l’autopalpation. C’est votre corps, ne soyez pas timides » Avant d’ajouter : « Évidemment, il n’y a pas que le cancer du sein, il y a tellement d’autres actions à mener… »