La Ville de Mons sort un guide des aînés reprenant tous les numéros utiles

Le conseil consultatif des aînés et le service égalité des chances de la Ville de Mons annoncent la parution du guide des aînés ! Fruit d’un travail de longue haleine, le guide des aînés répond à un besoin d’information fondamental chez nos seniors.

« Le guide des aînés propose de nombreux renseignements et contacts utiles dans toute une série de domaines, aussi variés que les contacts avec les autorités communales et du CPAS, la sécurité, les loisirs, la pension, la santé, vivre avec un handicap, le bien vivre chez soi, le logement, les services juridiques et financiers, la culture, les avantages sociaux, la mobilité, les souhaits de fin de vie (soins palliatifs, euthanasie, don d’organes, don à la science…) », précise Marie Meunier, présidente du CPAS en charge de la politique des aînés de la Ville.

Un outil pour gagner du temps

Le guide présente aussi les actions du conseil consultatif des aînés, qui rassemble un grand nombre d’associations et partenaires, et surtout, il reprend tous les numéros de téléphone qui comptent en cas d’urgence ou en cas de problèmes de santé. Bref, un outil qui permet de gagner du temps quand un problème ou un simple questionnement surviendra.

Parce qu’il est indispensable que cet outil soit à la portée de toutes les personnes concernées, le guide des aînés sera également distribué aux personnes inscrites dans le cadre du dispositif d’urgence de la Ville. Enfin, le guide est consultable sur les sites internet de la Ville et du CPAS.

Plus d’infos

Pour se procurer le guide et tout savoir sur les activités du conseil consultatif des aînés, contactez le 065/88.22.50 ou par e-mail à l’adresse secretariatcohesionsociale@ville.mons.be ou egalitedeschances@ville.mons.be