Concours pour les écoles primaires de Mons-Borinage: réalisez une fusée de déchets

L’intercommunale Hygea propose aux écoles primaires de participer à un concours pour tenter de remporter des représentations du spectacle de la « Fusée Poubelle » à l’école.

Le concours est destiné aux classes de 3ème, 4ème et 5ème primaire. Les classes inscrites devront réaliser une fusée composée uniquement de déchets.

Comment participer ?

Pour participer au concours, les classes peuvent s’inscrire jusqu’au 23 septembre via https ://bit.ly/3ARYUPH

Elles devront réaliser une fusée composée uniquement de déchets. Le règlement complet se trouve sur le site internet https ://bit.ly/3ARYUPH

Les créations seront à déposer au siège social d’Hygea, rue du Champ de Ghislage 1 à Havré entre le 17 et le 21 octobre 2022. Un jury se réunira entre le 24 et le 28 octobre pour délibérer. Les écoles gagnantes seront contactées personnellement et une date de représentation sera définie.

Un spectacle sur le thème des déchets par le Théâtre du Copion

Et si on envoyait tous nos déchets sur une autre planète ?

Notre histoire est celle d’un jeune garçon, Erwan. Il vit dans un monde presque identique au nôtre à une exception près…

Il y a quelques dizaines d’années, au lieu de diminuer et recycler les déchets sur Terre, un gouvernement international a décidé qu’ils seraient emportés par des camions vers la fusée poubelle en direction de la planète Détritus !

Une nuit, Erwan se réveille en sursaut : « Et si la planète était habitée ? ». Il ne le savait pas encore mais cette réflexion le mènera dans une aventure extraordinaire.

Réflexion autour des thématiques abordées

Le spectacle sera suivi par un échange entre le comédien et les enfants sur les thématiques abordées : recyclage, tri des déchets, seconde main, diminution des emballages, consommation locale ou équitable, vrac, potager, transport, ressources naturelles, climat…