Sécheresse et poissons morts à Mons: des habitants interpellent la commune

Les passants et les riverains ne prennent plus de plaisir pour l’instant à se balader à proximité de ce point d’eau où des déchets et même des poissons morts stagnent à la surface.

** ****** *** ***** ******** ********* ** ******** ******** ** ******** ** ***** ******** ** ************ *** **************** ****** ********** ********* *********** **** *** ******** **** ************ ******** ** ********* ********* **** **** ******* ********** ** ***** ********** *********** ******** *** *** ******** ** ************* **** ***************** ******** ******* ******** ************ ** ************** ********** ** ******* ** ******** ****** *********** ************ *** ************* ** ******* **** *** ****** ** ****** ** *** ******** ** ********* **** **** *** ********************* ** ******* *** ******* ** ********* ******** ** ** ******* ** ************** *** ********* ** ********** *** ******** *** **** ********* ************ *** ******** ** ******** ** ****** ** *********** ** ********* ******* *********** *** ********* ** ****** ** ***** ******* **** ** **** ** ********** ********* ********* *** *********** ** ***** ** **** ** ***** ******* ******* ** ************ ** ********* ************ ***** ** ***** ***** ********* ********* ** ******* ** ********* ******** ** ** ****************** ******** ********* ************** ************ ** ** ***** ** ***** ******* ** *** ********** ** ** *** ********** ******* **** ******* ******* *** ***** *********** *** ********** ** *** **************** **** ** ****** *** ****** **** * ***** ***** ** ****** *** **** ***** *** ****************** *** ************* **** ** ***** ********** ** ** ****** ***************** *************** ** ***** ***** ** ******** ***** **** ******* ** ********* ***** ****** * * *** ********* **** ******* ** ****** ********** ****** *** ********* ************* **** ********* ******* **** *** **************** *** ******* ******** *************** ******** **** ********** ** ***** **** *** ********** ** ********* *** ************ ********* ** **** ****** ***** ******** ***** *** ********** ***** ********** ** *** ** ***** ******** **** ****** ** ***** *** ****** ** ****** *********** *** ** **** ******* ** *** ********* ** ****** **** ** ********* *** ******** ******************* Démonstrations de chars et jet-ski interdits au Grand Large de Mons Les chars n’iront pas à l’eau ce week-end pour Tanks in Town. - Archives E.G. La décision est tombée ce vendredi : toutes les activités de plaisance ou récréatives sont désormais suspendues au Grand Large de Mons, annonce la Ville. En cause : la présence potentielle de cyanobactéries… ************* ** ** ********* ********** ******** *** ** **** ******* ** ***** ****** ***** ********** ******** ******* ** ************ ** ***** ** **** *** ******** ** ***************** ******* ** ***** ** ***** *** ********** ********* ****** ********* ******** ********* *** ** **** ** **** ******* ** ****** **** *** ** ****** *** ** ************** ********* ***** *** ** **** ************** ****** ******* ****** ******** ** ****** **** **** ** ******** ** * * ******** ****** ** ********* ** *************** * ***** ********** **** *** ***** ******* ** ************** *** ********** **** ******** ** ******* ***** ***** ********* **** *** ************** *** ******** ******* ************* ********** ****** ** ****** ** ******* ** ******** ** *** ********* ** *************** ********* **** ** ******* ************** ************ ***** ***** ********* ** ** ********* ******** ** *************** ** ****** *** ****** ** ***** ***** ** ***** *** ******* *** **** **** ********** ****** ** ** ******* ********* **** ********* ** ******** ***** ********** ******* **** *** ******* ************** ************ ** ** * * **** ************* ***** ********* ** ********* ** ************ *** ** **** **************** ******** ******** **** ***** *** ** ************** ** ***** ********* ** ** ******* ** ***** ****** ** ********** ************** *** ************ ***** *** ********* *********** *** ********* ***** *** ***** *********** **** *** ** ********* * ******* ** ******* ************* ** ** ***** ** ************* ******* ****** ** ****