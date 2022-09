La disparue du home Vedette à Boussu retrouvée par hélico, sa petite-fille témoigne

Elle a été retrouvée, dans un champ ! La dame de 79 ans qui avait quitté la maison de repos où elle réside, le home Vedette à Boussu, vendredi, a été retrouvée ce samedi en fin de matinée. Sa petite-fille Laura raconte.

La police boraine avait diffusé ce samedi matin un avis de disparition inquiétante concernant cette dame, Jocelyne Dubois, âgée de 79 ans. Madame Dubois avait quitté le home Vedette de Boussu vendredi vers 14h puis n’avait plus donné signe de vie. La police a fait décoller les hélicoptères pour participer à la recherche.

Retrouvée ce samedi en fin de matinée dans un champ, elle aura donc passé un peu moins de 24 heures dans la nature. Selon les premières informations, elle semble avoir été retrouvée en bonne santé. Sa petite-fille Laura nous explique les circonstances de sa brève disparition, du moins ce que l’on en connaît, et la situation douloureuse que connaît actuellement sa grand-mère.

Grâce au déploiement de force de la police, Madame Dubois a été repérée dans un champ à Boussu, après avoir passé la nuit dehors. Plus tôt dans la journée, elle avait été aperçue à un arrêt de bus par des riverains, probablement pour rentrer au home. Etant donné que la grève du TEC perturbe fortement le passage des bus, elle avait abandonné l’idée et était repartie à pied.

Isolée de son mari

Jocelyne Dubois a été amenée aux urgences. La dame de 79 ans ne souffrirait d’aucune pathologie mais, d’après sa petite-fille, serait en dépression. « Cela fait un mois qu’elle vit seule dans un home. Mon grand-père a eu des complications neurologiques à cause du covid. Depuis, il doit être surveillé en permanence et vit à un autre étage du home. Elle peut le voir mais ne vit plus avec lui. On ne l’a pas encore vue. On ne sait pas quel est son état de santé ni pourquoi elle est partie », nous a expliqué Laura ce midi.

Au moment où elle a quitté le home. - D.R./Police boraine