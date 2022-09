N1 - Le RFB officialise l’arrivée en prêt de Nathan Fuakala: «Attiré par le défi»

Le début de saison parfait des Francs Borains continue: « neuf sur neuf », des occasions à la pelle, une nouvelle clean sheet, et une démonstration de force face à Hoogstraten, qui n’a existé que durant le premier quart d’heure. Vraiment pas mal...

Francs Borains 3 Hoogstraten 0 Les buts : 26e Mpati, 49e Mohamed, 56e Chevalier. RFB : Saussez, Mpati, Deschryver, Boulenger, Grisez (82e Lauwrensens), Mohamed, Itrak, Sousa (87e Makota), Durieux (42e De Oliveira), Chaabi (87e Caufriez), Chevalier. Hoogstraten : Kustermans, Verheyen, Van Dooren, Meeuwis, Vermeeren (36e De Almeida), Havermans, Budts (67eSimons), Tilburgs, Bastianesens (67e Hoffman), Odimboleko (67e El Mahdioui), Fall (81e Driesen). Carte jaune : Van Dooren. Arbitre : M. Ledda.

Trois beaux buts, une dizaine d’opportunités franches, une solidité défensive confirmée : le RFB s’est rendu la tâche facile face à Hoogstraten, promu. « Le premier quart d’heure ne le fut pas réellement », commente Benjamin Boulenger, le défenseur boussutois. « Notre adversaire pressait très haut mais cette année, le noyau compte suffisamment d’expérience pour gérer les temps faibles et trouver le moyen de les surmonter. Nous sommes restés concentrés, appliqués, et la rencontre a pris une autre tournure après le but d’ouverture ».

Le score aurait effectivement pu prendre des allures de correction tant les Borains ont « marché » sur un Hoogstraten athlétique, mais limité dans son animation. « Pour l’heure, il faut reconnaître que tous les voyants sont au vert », poursuit l’arrière central. « Notre sans-faute et notre dynamique positive se poursuivent, ce qui accentue la cohésion et se ressent sur le terrain ».

Durieux blessé

Si le RFB sait, pour l’avoir vécu l’an passé, que le château de cartes peut s’écrouler rapidement malgré un excellent début de campagne, les motifs de satisfaction sont nombreux : il a retrouvé de la vie et une force de frappe très intéressante. « Lorsque les pistons, Mpati et Mohamed, marquent tous les deux, cela signifie quelque chose ! », lance Arnauld Mercier, l’entraîneur.

« Nous n’étions pas suffisamment satisfaits du score à la pause car notre avance aurait dû être plus confortable, mais nous ne sommes pas tombés dans la facilité et nos qualités ont fait la différence. L’esprit de groupe et la solidarité affichée m’ont plu et prouvent que ce noyau, remodelé à 80 %, prend forme et se construit bien au fil des semaines. En fait, la seule chose qui me chagrine est la blessure de Durieux, un pion important qui réalisait une belle prestation. Nous allons bientôt récupérer Megan Laurent, mais perdons Durieux, c’est un peu dommage… »

Après avoir affronté deux promus et une équipe U23, les Verts se rendront à l’Olympic, que le staff va visionner à Winkel ce dimanche, pour y vivre une première affiche et sans doute se situer davantage. En tout cas, la route empruntée semble la bonne…