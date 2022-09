Notre coin du tacticien sera animé chaque semaine par Pascal Croughs et Pierre Salme

06/09 20:00 → 07/09 04:00

Ce soir et en première partie de nuit, on prévoit à nouveau un risque d'averses orageuses. Ces averses pourront être localement intenses, accompagnées d'un risque de grêle et de fortes rafales de vent. Par endroits, des cumuls proches ou supérieurs à 10 à 20 l/ m² seront possibles en une heure. Les averses quitteront note pays en deuxième partie de nuit par le nord-est.