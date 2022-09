N1: le RFB attire le médian français Corenthyn Lavie, en provenance du RWDM

Encore une arrivée chez les Verts.

En ce dernier jour de mercato, le RFB enregistre l'arrivée de Corenthyn Lavie ! Milieu offensif ou ailier, le Français originaire de Calais, passé par le RC Lens, évoluait depuis deux saisons au RWDM.

Corenthyn renforcera l’équipe offensivement. « Je peux occuper plusieurs postes, je suis assez polyvalent. Je suis rapide, explosif, j’aime bien faire le jeu et être décisif. Je me suis entraîné avec un coach personnel depuis la fin de mon contrat au RWDM. Je pense être à 70% physiquement et il me faudra une ou deux semaines pour être à 100%», annonce le joueur dans un communiqué du RFB.