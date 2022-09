Prison de Mons: le bourgmestre va à nouveau interpeller ministres et magistrats

06/09 21:00 → 07/09 06:00

Ce soir et une partie de la nuit, des averses et orages se développeront sur de nombreuses régions, pouvant localement être intenses. Ces précipitations seront parfois accompagnées d'un risque de grêle mais surtout de fortes rafales de vent. Quelques cellules orageuses pourront conduire à des quantités de précipitations comprises entre 20 et 30 l/m² en peu de temps. On pourra même relever un peu plus très localement. Certains orages pourraient potentiellement nous amener à passer au niveau orange pour l'une ou l'autre province et pour une courte période mais cela reste à confirmer. Suivez la situation.