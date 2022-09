Hausse des demandes d’aide énergétique au CPAS de Mons: «On est très inquiet!»

De plus en plus de Montois font appel au CPAS pour payer leurs factures d’énergie. - E.G / Belga Image

De plus en plus de Montois sollicitent l’aide énergétique au CPAS de Mons. Face à des ménages en difficulté toujours plus nombreux, Marie Meunier, présidente du CPAS, s’inquiète de ne pas pouvoir aider tout le monde.