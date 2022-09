Des commerces ouvrent à Mons, d’autres ferment: nous sommes allés à leur rencontre!

08/09 14:00 → 08/09 22:00

Ce matin, les precipitations quitteront notre pays en direction des Pays-Bas et de l'Allemagne. Par la suite, il s'en suivra un temps généralement sec mais dans le courant de l'après-midi et en soirée, le temps deviendra à nouveau variable avec des averses localement orageuses. Certaines averses orageuses pourront être intenses avec une possibilité de 10l/m2 et par heure.