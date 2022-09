Le Festifood de Mons, cela commence ce vendredi soir!

Le Festifood RTL revient pour une 2e édition du vendredi 9 au dimanche 11 septembre. Quatorze grands chefs, deux écoles hôtelières et des artisans feront vibrer les papilles du public. En invité d’honneur : Arnaud Delvenne, finaliste de Top Chef.

« L’objectif est de mêler lors d’un même événement chefs renommés, talents de demain et artisans », explique Jean-Noël Delaunois, président de l’ASBL Mangeons wallon, à l’origine du Festifood. « Il y a une complète liberté des chefs en termes de choix des plats qu’ils vont proposer. Trois mois avant le festival, une réunion est organisée pour présenter les différents mets et si certaines propositions sont trop proches, on réoriente un peu les menus mais c’est tout. »

Le festival se veut par ailleurs convivial et démocratique. « L’objectif est d’attirer de futurs clients et d’inviter des gens qui ne le feraient peut-être pas à pousser la porte des restaurants gastronomiques », poursuit Jean-Noël Delaunois.

Trois jours de festival

Durant les 3 jours de festival, les chefs, sélectionnés par le Guide Michelin Belgique et Luxembourg, avec une priorité donnée aux restaurateurs montois et hennuyers, régaleront donc les participants avec des mets d’exception variés proposés au prix de 10 euros chacun.

De la fricassée de langoustines à l’estragon de Jean-Baptiste Thomaes (Château du Mylord) au hamburger de bœuf wagyu de Luc Broutard (Le Comptoir de Marie) en passant par la pita au poulpe et calamar laqué de Benoît Neusy (L’Impératif) ou encore l’éclair salé au ceviche de poisson de Fabrizzio Chirico (La table de la manufacture), il y en aura pour tous les goûts.

Deux écoles

Le festival pourra aussi compter sur la présence du Liégeois Arnaud Delvenne, finaliste malheureux de l’émission culinaire Top Chef.

Deux écoles hôtelières du Hainaut se chargeront des desserts. Quant au marché convivial tenu en parallèle, il réunira une septantaine d’artisans venus présenter leurs produits de bouche.

Quelque 150 étudiants en hôtellerie collaboreront en outre avec les grands chefs que ce soit en cuisine ou au service et 170 bénévoles seront mobilisés pour tenir les bars. Trente intérimaires montois ont par ailleurs été recrutés pour assumer diverses tâches, notamment en matière de tri des déchets.

Après avoir accueilli 28.000 personnes lors de sa première édition, quelque 30.000 à 40.000 visiteurs sont attendus cette année. « Les nombreuses tonnes de déchets générées seront entièrement triées et recyclées à 100 % », promet Jean-Noël Delaunois. Une société de nettoyage et trois intérimaires se consacreront notamment à cette tâche.

Au total, 850.000 à 875.000 euros sont investis dans le Festifood qui peut compter sur des soutiens logistiques et financiers du gouvernement wallon, de la Ville de Mons et de la province de Hainaut.

Le prix du pass week-end (du vendredi au dimanche) du Festifood est fixé à 10 euros. L’entrée est gratuite pour tous les enfants jusqu’à 16 ans qui viennent accompagnés de leurs parents.