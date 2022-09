Budget collaboratif de Saint-Ghislain: plus que 3 semaines pour déposer vos projets

Les citoyens saint-ghislainois ont jusqu’au 30 septembre prochain pour proposer leurs idées dans le cadre du budget collaboratif initié par la Ville.

Le 30 juin dernier, la Ville de Saint-Ghislain lançait son premier budget collaboratif, avec pour objectif de permettre aux citoyens d’améliorer leur cadre de vie, leur environnement social et leurs coins verts via des actions concrètes et positives. Une aire de jeux dans votre quartier à Villerot ? Une fête des voisins à Neufmaison ? Ou encore de nouvelles plantations à Baudour ? Si vous avez des suggestions, c’est le moment ou jamais de les faire connaître ! En effet, la phase de dépôt des dossiers de candidature se termine le vendredi 30 septembre.

Pour rappel

Les personnes intéressées doivent se constituer en collectifs ou groupements de minimum 3 personnes physiques, être âgées de minimum 16 ans et bien évidemment être domiciliées dans l’entité de Saint-Ghislain. Les ASBL ayant leur siège social dans l’entité peuvent également partager leurs idées. Les initiatives proposées doivent rencontrer un intérêt collectif et porter sur l’une des 3 thématiques suivantes : l’environnement, le social et/ou le cadre de vie. Le dossier de candidature est disponible en ligne www.flui.city/7330-saint-ghislain et sur www.saint-ghislain.be ou en version papier au service accueil de l’administration communale.

Appel à candidatures pour le jury d’analyse

Une fois la phase de dépôt terminée, l’ensemble des dossiers de candidature fera l’objet d’une étude technique, juridique et financière. Pour constituer le jury chargé de cette tâche, la Ville recherche des citoyens prêts à s’impliquer dans la réflexion. Peut postuler tout citoyen résidant à Saint-Ghislain, qui n’est pas lié à l’un des participants proposant un projet dans le cadre du budget collaboratif et enfin qui ne présente pas de conflit d’intérêts par rapport à une initiative déposée. Les citoyens jurés seront épaulés dans la prise de décision par le coordinateur du budget collaboratif, le coordinateur du Plan de Cohésion Sociale (PCS) et par des agents communaux désignés par le Collège communal.

Vous souhaitez faire partie de ce jury ? Envoyez votre candidature à budget.collaboratif@saint-ghislain.be pour le dimanche 11 septembre au plus tard.

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur www.flui.city/7330-saint-ghislain et sur www.saint-ghislain.be

Une brochure explicative a également été distribuée dans toutes les boîtes aux lettres de l’entité pendant la semaine du 5 septembre.