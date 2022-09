Jurbise: Victor a repéré Judith qui attendait le train…

11/09 05:00 → 11/09 11:00

Ce dimanche matin, les nuages bas et le brouillard limiteront la visibilité à moins de 500 m et localement même moins de 200 m, surtout dans les provinces de Namur, Liège, Luxembourg, Limbourg et Anvers. Il conviendra d'être prudent lors des déplacements car la visibilité peut varier brutalement d'un endroit à l'autre.