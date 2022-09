Frameries: trois citoyennes ont reçu une médaille pour leurs initiatives

11/09 07:00 → 11/09 11:00

Ce dimanche matin, les nuages bas et le brouillard limiteront la visibilité à moins de 500 m et localement même moins de 200 m, surtout sur le centre et l'est du pays. Il conviendra d'être prudent lors des déplacements car la visibilité peut varier brutalement d'un endroit à l'autre.