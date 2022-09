Il écrase une peluche devant une école à Quaregnon: «Ça aurait pu être un enfant»

Un « terrible » accident s’est produit devant une école de Quaregnon. Un automobiliste a écrasé… une peluche. Cela pourrait prêter à rire mais la police boraine ne plaisante pas avec la sécurité aux abords des écoles : « Ça aurait pu être un enfant ».

Jeudi dernier vers 8h30, un « terrible drame » s’est produit sur la commune de Quaregnon, devant l’entrée d’une école. « Un conducteur, probablement inattentif, a écrasé l’âne Troto », précise la zone de police boraine. Mais rassurez-vous, l’âne Troto n’est qu’une… peluche.

On pourrait en rire mais la police boraine ne plaisante pas avec la sécurité, surtout aux abords des écoles : « Cela aurait pu être un enfant », réagit la police.

La zone rappelle que dans le cadre de sa campagne de prévention aux abords des écoles, elle avait déposé des peluches sur les trottoirs et sur les emplacements sur lesquels il est interdit de se garer. « Cet accident, certes sans gravité, nous prouve l’utilité de nos campagnes de prévention, l’importance du respect du code de la route et la nécessité pour les adultes d’être attentifs, et encore plus à proximité des écoles », conclut la police boraine.

