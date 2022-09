Formehos, un centre de formation dédié aux professionnels de la santé à Mons

Situé à l’avenue du Tir, le centre de formation Formehos offre un lieu d’échange, propice au développement des compétences et à l’intégration de tous les acteurs de la santé.

La pandémie mondiale et la pénurie de personnel soignant sont autant d’éléments qui nous auront démontré l’importance d’aborder les soins de manière globale et collaborative.

« C’est dans ce but que Formehos a été créé. En partageant les expertises et en proposant un vaste catalogue d’apprentissages, nous espérons permettre à chacun de disposer des outils nécessaires à sa pratique professionnelle ou à la compréhension de son état de santé », explique Samy Kayembe, président du CHUPMB.

Samy Kayembe, président du CHUPMB. - D.R.

Pour mener à bien cette nouvelle mission, le Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (CHUPMB) s’est associé à trois partenaires de choix. L’UMONS et la Haute Ecole Hainaut Condorcet vont notamment contribuer à la qualité des formations proposées en apportant leurs compétences scientifiques et pédagogiques. Les Facultés de Médecine, de la Pharmacie et aussi celle de Psychologie vont être particulièrement impliquées.

SFER, une société scientifique de formation en rééducation, va amener sa longue expérience au développement des formations proposées et va aussi occuper une partie des locaux pour ses propres modules de cours théoriques et pratiques.

Pour faire progresser la médecine de demain

Fort de ces collaborations, Formehos a pour ambition de devenir une référence en matière de formations destinées aux professionnels de la santé qu’ils soient médecins, infirmiers, cadres, techniciens en tous genres, spécialistes divers…

« Je salue cette initiative qui crée un bel outil qui sera utile aux soignants de notre région. Ils ont été fortement affectés par le Covid mais leur vocation à soigner les autres et à servir la collectivité reste intacte. La Ville de Mons s’est toujours distinguée par la qualité et la diversité de l’enseignement proposé sur son territoire. La création de Formehos vient renforcer l’offre existante et la complète sur de nombreux aspects, notamment en matière d’expertise médicale », conclut Nicolas Martin, bourgmestre de la Ville de Mons.