Une voiture termine sur le toit dans un champ à Élouges

La voiture a terminé sa course sur le toit. - D.R.

Pompiers et policiers sont intervenus ce mardi matin, rue d’Audregnies à Élouges. Une voiture s’est retrouvée dans un champ.

À l’arrivée des pompiers de Quiévrain, la conductrice était déjà sortie du véhicule. Les pompiers de Quiévrain et la police des Hauts-Pays sont descendus sur place. L’accident s’est produit ce mardi vers 6h30 rue d’Audregnies à Élouges.

La conductrice n’a pas été blessée grièvement, nous confirme la police des Hauts-Pays. Sa voiture était seule en cause. L’automobiliste a fait des tonneaux et a terminé sa course sur le toit dans une prairie.