Fuite de gaz à Mons: écoles, habitations et d’autres bâtiments évacués!

Au cours de la journée de mardi, le risque de pluie ou d'averses augmentera progressivement, mais c'est surtout au cours de la nuit prochaine et demain mercredi que les précipitations seront plus intenses. Pour la partie nord du pays, les cumuls de précipitations pourraient atteindre des valeurs souvent proches des 10 mm, mais dans certaines régions on pourra relever 20 à 30 mm voire localement un peu plus. Pour la moitié sud, nous attendons des cumuls de précipitations localisés entre 20 et 40 mm ou un peu plus pour cette période (une montée en code orange n'est pas exclue). Dans certains endroits, notamment dans les provinces du sud, il y aura également un risque d'orages, ce qui rend l'estimation des quantités de précipitations difficile. L'ondulation de la zone de pluie explique aussi les différences pour la partie nord.