Nouvelles places aux Amis des Aveugles à Ghlin: Arnaud fait partie des nouveaux venus

Les Amis des Aveugles ont vu leur capacité d’accueil passer de 34 à 40 lits dans leur service résidentiel. Six nouvelles personnes en difficulté ont donc pu intégrer le service. Parmi elles : Arnaud, 30 ans.

Arnaud, 30 ans, n’avait que 6 ans lorsque les médecins lui ont diagnostiqué une grave maladie oculaire dégénérative. À cause de ce handicap sévère, il est resté vivre auprès de sa famille, inquiète de le voir isolé à cause du peu d’activités existantes adaptées à sa réalité.

Lire aussi Les Amis des Aveugles de Ghlin se lancent dans les graffitis en braille!

Arnaud est venu s’installer au service résidentiel le 13 juin dernier. Il a ainsi débuté un nouveau chapitre de sa vie et ce, malgré la difficulté de la séparation d’avec ses proches. Depuis, il s’est littéralement métamorphosé aux yeux de sa famille qui le voit évoluer chaque semaine. Il y enchaîne les activités d’apprentissages (cuisine…), de découvertes et de loisirs (week-ends dans les Ardennes, course à pied…) et développe son « projet d’autonomie » aux côtés de l’équipe éducative pédagogique et pluridisciplinaire.

« Mon objectif actuel est d’apprendre à être plus autonome pour pouvoir me rendre seul à mon club de sport, le cécifoot » précise Arnaud. « J’aimerais aussi trouver du travail dans le secrétariat et plus précisément pour gérer l’accueil. »

« Unique en Wallonie »

Les Amis des Aveugles sont dotés d’un Service Résidentiel pour Adultes (SRA) unique en Wallonie, précise l’institution. Les installations ont en effet été conçues pour répondre à des exigences très particulières liées au handicap visuel. Elles sont adaptées tant aux personnes malvoyantes qu’aux personnes aveugles qui peuvent y résider. Le SRA occupe 31 collaborateurs spécialisés. Ils prennent soin des 34 résidents, la plupart polyhandicapés.

La construction du tout nouveau bâtiment entièrement repensé pour être encore mieux adapté à la déficience visuelle des résidents a été achevée en juin 2021. Et c’est lors de l’élaboration de ce projet de construction que l’association avait souligné l’opportunité d’éventuellement augmenter sa capacité d’hébergement.