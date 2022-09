7e édition de la journée de la culture marocaine à Mons ce mercredi!

L’ASBL Droit et Devoir vous convie à la 7ème édition de sa journée montoise de la culture marocaine qui se tiendra ce mercredi 14 septembre 2022 sur le thème « Les enfants de la lumière face aux ténèbres ».

L’ASBL Droit et Devoir organise tous les ans une journée d’échanges et de rencontres culturelles autour de thématiques en lien avec l’apprentissage et l’insertion professionnelle. Dans le cadre de leurs activités d’accompagnement psycho-social des stagiaires en formation, des animations jalonnent leur parcours sur des thématiques diverses qui portent sur l’emploi, la santé, l’environnement, la connaissance de soi, la culture…

Lors de cette journée du 14 septembre, l’ASBL souhaite poser le regard sur la santé et plus précisément les impacts de la crise sanitaire du Covid-19 et l’exclusion d’une certaine tranche de la population. Cette journée se tiendra au Wallonia Conference Center Mons (WCCM) situé avenue Melina Mercouri 9, à Mons, près de l’hôtel Van der Valk.

Durant toute la journée, l’ASBL vous propose de vivre un voyage au Royaume du Maroc.

Pour ce faire, un programme est proposé sous diverses formes : conférences, débats, exposition, concert et enfin projection de film.

Un échange

Les conférences-débats seront réalisées en présentiel et en distanciel. Elles porteront sur les thématiques suivantes :

– La santé physique et mentale, quel soutien psychologique face à l’anxiété et le stress

– La bonne nutrition, quand bien manger est source de santé et de bien-être

– Le sport et le mouvement, lutte contre l’exclusion

– La solidarité et les relations intergénérationnelles.

L’affiche. - D.R.

Il sera possible d’inviter des experts ou personnalités qui se situent physiquement au Maroc. Ainsi, les thématiques auront le regard issu des réalités et usages marocains.

Une synthèse des travaux, lors de la séance plénière, en fin de matinée, sera présentée. Par la suite, un document sera édité et mis à disposition des participants avec les réflexions et recommandations.

Juste après la matinée de conférence, Droit et Devoir aura l’honneur de remettre les attestations de réussite à des stagiaires qui ont terminé leur parcours de formation professionnalisante. Ces nouveaux ambassadeurs de Droit et Devoir seront mis à l’honneur pour leur brillant parcours !

Le programme

– De 09h00 à 22h00 : exposition sur les croyances populaires et la santé au Maroc.

– De 10h00 à 13h00 : les conférences-débats.

– De 15h00 à 16h00 : projection du film « Gnaouas » de la réalisatrice Izza Génini. Présentation du film suivie d’un moment de questions-réponses par visioconférence.

– De 16h00 à 17h00 : conférence par Marina Bresciani – La méditation pleine conscience.

– De 19h00 à 20h00 : vernissage de l’exposition sur les croyances populaires et la santé au Maroc et signature de conventions partenariales entre Droit et Devoir et ses nouveaux partenaires.

– De 20h00 à 22h00 : concert de musique avec le groupe « Gnaoua » Black Koyo.

Pour connaître davantage l’association, rendez-vous le dimanche 2 octobre 2022 dès 10h00 pour une visite des locaux et ateliers de formation ainsi que des magasins de seconde main/première qualité.

Plus d’infos : ASBL Droit et Devoir, 6 rue du Fisch Club à Mons. Tél. 065/98.10.11. Mail : general@droitetdevoir.com / Site : www.droitetdevoir.com