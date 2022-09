Ruée vers les poêles à pellets à Mons-Borinage: «Les ventes explosent»

Pour Antonio Guglielmi, il est bien plus avantageux de se chauffer aux pellets. - Facebook / Christophe Hennuy

Face à l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité, de plus en plus de ménages de Mons-Borinage se tournent vers les pellets pour se chauffer. Antonio Guglielmi, fabricant de poêles à pellets, confirme. «Nos ventes explosent», réagit-il.