Ducasse de Maisières: un rendez-vous à ne pas manquer ce week-end!

Retrouvez la 27ème édition de la ducasse de Maisières ces 17 et 18 septembre. Découvrez le programme.

Un marché fermier et artisanal le samedi, une brocante le dimanche avec plus de 450 vendeurs sans oublier le souper fromages et charcuteries du vendredi et les soirées…

Le programme détaillé

Le samedi 17 septembre

10h00, le marché fermier et artisanal.

10h30, la traditionnelle balade à vélo. Départ du chapiteau (convivial et familial).

L’après-midi : animations musicales, jeux pour enfants, châteaux gonflables et surprises sous le chapiteau…

Dès 19h30, Jean-Claude Lahaye, Océana (gagnante de The Voice Kids), Salvatore Gallo et BOB.

Dimanche 18 septembre

Dès 8h00, grande brocante annuelle toute la journée avec plus de 450 brocanteurs.

10h00, ouverture du musée : « Maisières, mon village ». Leffe et baguettes au Maroilles.

11h00, apéritif musical dans les rues et sous le chapiteau…

Une très belle promenade des géants.

Sous le chapiteau, sangria maison et morceaux de pagnon – café et grand barbecue de l’ASBL dans la brocante.

14h30, spectacles pour les enfants : clowns, magie, sculpture de ballons…

À partir de 15h30, grand plateau d’artistes : Fédora la reine des neiges, Steven King, le groupe ABBA et les Amazones.

Dès 21h00, soirée de clôture avec Bruno Djarane.