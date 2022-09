Hommage à Enola: une marche est organisée à Mons ce dimanche

L’« Enola Walk » se tiendra ce dimanche 18 septembre de 9h a 13h à Mesvin. L’événement, qui existe depuis plusieurs années, rend hommage à Enola, une petite fille de 13 mois décédée d’une maladie rare en 2014.

Malgré le temps qui passe, Marysa Virga n’oublie pas sa fille Enola, décédée prématurément à l’âge de 13 mois. Enola a rendu son dernier souffle le 31 juillet 2014. Elle était atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’amyotrophie spinale (SMA). Depuis son décès, elle a créé l’ASBL « Enola et ses amis, un combat pour la vie », pour qu’on trouve un traitement à l’amyotrophie spinale de type 1.

Chaque année, l’ASBL organise un événement en hommage à Enola. Après avoir fait une course, c’est désormais une marche, l’Enola Walk, qui se tiendra ce 18 septembre. « Nous organisons la marche à Mesvin. L’Enola Walk se tient pour la troisième année consécutive, en remplacement de l’Enola Run, suite à la crise sanitaire des années précédentes », détaille Marysa.

Une action caritative

Le départ se fait au terrain de football de Mesvin dès 9h. Plusieurs parcours sont accessibles, dont un aux PMR. Vous pourrez marcher jusqu’à 10 kilomètres. L’entrée est payante, tous les bénéfices seront reversés à la cause. L’association « Enola et ses amis, un combat pour la vie » a été créée pour qu’on trouve un traitement à l’amyotrophie spinale de type 1. « À l’époque, on me disait qu’on n’arriverait à rien, qu’il n’y aurait pas de traitement car la maladie était trop rare. Un traitement a finalement été trouvé. On s’est battus pour qu’il soit commercialisé et remboursé. Aujourd’hui c’est le cas. On a eu raison d’y croire. Ma fille est peut-être née la mauvaise année… Aujourd’hui, je vois que les enfants dépistés sont directement pris en charge. Certains enfants vont même à l’école alors qu’on ne leur donnait rien comme espérance de vie », détaillait Marysa lors d’un précédent entretien.

En pratique

Quand : le dimanche 18 septembre de 9h à 13h.

Où : terrain de football du RLC Mesvin, 130, rue Brunehaut.

Parcours proposés : 6 km, 10 km et un parcours accessible aux PMR et aux poussettes (4,5 km).

Villages parcourus : Mesvin, Ciply, Nouvelles, Spiennes.

Réservation préférable : tarif 6 € – Sur place 7 €.